Тестостерон - что это такое и как его повысить?

Принято считать, что мужское здоровье - это чисто урологическая или гормональная проблема, но в действительности вопрос стоит значительно шире. Мужчины уже с 30 лет начинают замечать ухудшение трудоспособности, выносливости, сексуальной активности. Врачи все чаще диагностируют сбои в сердечно-сосудистой системе молодых и не очень мужчин. Все это связано в первую очередь со снижением уровня мужского гормона - тестостерона.

Значение тестостерона

Тестостерон - основной "мужской гормон", синтезируется в яичках и, в меньшей степени - в коре надпочечников.

К симптомам, связанным с недостаточной секрецией тестостерона, относятся

импотенция,

снижение полового влечения,

утомляемость,

депрессивное настроение,

расстройство сна,

выпадение волос,

снижение мышечной массы и увеличение жировой массы,

повышенная потливость.

Известно, что при понижении тестостерона многие мужчины выглядят вялыми, усталыми, ослабленными. Тестостерон способствует сохранению мышечной массы и силы, рациональному распределению жировой ткани, сохранению массы костей, способствует продукции спермы, сексуальному влечению и потенции.



Причины снижения уровня тестостерона:

возрастные изменения;

стрессы, неполноценный отдых, перегрузки на работе;

прием алкоголя или психостимуляторов;

сопутствующие заболевания, в том числе избыточный вес и связанные с ним недуги: гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.п.

После 40 лет уровень тестостерона в крови начинает падать на 1% в год. При критическом снижении уровня тестостерона начинаются проявления мужского климакса: снижение работоспособности и иммунитета, приступы депрессии и раздражительности, ломкость костей, возрастные недуги, не говоря уже о снижении потенции.

Однако, опасность здоровью при снижении выработки тестостерона угрожает не только пенсионерам. В ходе совместных исследований кардиологи и эндокринологи обнаружили: одна из главных причин инфаркта миокарда у молодых мужчин - временный дефицит гормона тестостерона в организме. Стоит представителям сильного пола немного понервничать, перенапрячься, приболеть или поголодать, как уровень мужского гормона тестостерона снижается.

Как повысить уровень тестостерона

Как повысить тестостерон у мужчин?

Первый способ - улучшить качество питания. Если качество питания не удовлетворяет организм, то он не в состоянии выработать нужные гормоны, белки, ферменты, в том числе и тестостерон. Продукты, которые способны повысить тестостерон: морепродукты, хлеб из непросеянной муки, коричневый рис, зеленые листовые овощи, нежирное, постное мясо и ломкие сыры. Также нужно убедиться, что организм получает достаточно витаминов группы В, особенно В6 и В12. Чтобы повысить уровень тестостерона у мужчин, также нужно позаботиться об уровне цинка в организме (недостаток его в организме ведет к низкому уровню либидо как у мужчин, так и у женщин). Усилив прием необходимых витаминов и минералов, вы тем самым обеспечиваете свое "производство" тестостерона необходимым сырьем.

Второй способ повысить тестостерон - использование гормональных препаратов (заместительная терапия).

Использование таких препаратов снижает массу жировой ткани тела, повышает мышечную массу, предотвращает потерю костной ткани. Андрогены также оказывают положительное психотропное влияние путем улучшения настроения.

Третий способ повысить тестостерон. Кроме гормональных препаратов на основе тестостерона существуют негормональные парафармацевтики, способные повысить синтез своих собственных гормонов. Т.е. коррекция тестостерона возможна не только заместительным путем. Один из таких парафармацевтиков - это Таркус.

Таркус - натуральный комплексный препарат для мужчин, сбалансированный по множеству эффектов. Нормализует гормональный фон, повышает потенцию, восстанавливает иммунитет, повышает противовирусную и противомикробную устойчивость, улучшает регенерацию тканей, поддерживает биологическую молодость мужского организма.

Рекомендован для восстановления половой функции, при возрастных изменениях органов половой сферы, гормональных нарушениях, метаболическом синдроме, импотенции, аденоме предстательной железы, простатите.



