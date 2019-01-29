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Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы - что это, их отличия

Иммуномодуляторы - это препараты, воздействующие на иммунную систему человека. Существуют иммуномодуляторы, которые повышают естественную защиту организма для борьбы с инфекцией. Другой класс иммуномодуляторов – это иммунодепрессанты, они угнетают собственный иммунитет человека (например, при пересадке органов или при аутоиммунных заболеваниях).

Препараты, предлагаемые на данном сайте, - это препараты, повышающие иммунитет.

Что выбрать: Иммуномодуляторы или иммуностимуляторы?

Подбирая иммуномодуляторы, нужно внимательно изучить инструкцию данного конкретного препарата. Часто под одним и тем же общим названием кроется совершенно разный принцип действия препарата.

Иммуностимуляторы – это препараты, которые искусственно подстегивают иммунитет, заставляя использовать внутренние резервы организма. Иммунитет при этом повышается не до бесконечности, а до физиологического предела организма. У разных людей он разный. И при бесконтрольном использовании иммуностимуляторов происходит быстрое истощение организма.

Препараты, предлагаемые на данном сайте, - это именно иммуномодуляторы, повышающие иммунитет, а не стимуляторы иммунитета. Они содержат в своем составе вещества, которые укрепляют иммунитет человека и помогают победить болезнь.

Иммуномодуляторы - Показания к применению

Препараты иммуномодуляторы показаны при наличии:

гриппа и ОРВИ;

бактериальной инфекции;

герпеса;

вирусных заболеваний;

гинекологических вирусных болезней;

грибковых инфекций;

паразитарных инфекций;

опухоли - доброкачественные и злокачественные;

аллергических реакций (которые также могут быть вызваны паразитарными и грибковыми инфекциями);

при гепатите;

при обострении вялотекущих хронических заболеваний;

для профилактики в сезон гриппа и ОРВИ.

Особенно распространено использование иммуномодуляторов в ситуациях, когда невозможно подобрать препарат с прямым противовирусным действием. Существуют тысячи видов вирусов, они постоянно мутируют и видоизменяются. При этом, вирус внедряется в клетку организма человека, - чтобы убить вирус, придется убить саму клетку. Получается, что препараты с прямым противовирусным действием очень токсичны для человека. В этом случае на помощь приходят иммуномодуляторы.

Иммуномодуляторы - список препаратов

Все перечисленные иммуномодуляторы в списке ниже - это препараты в капсулах (таблетках). Препараты обработаны по технологии Axis, поэтому степень их эффективности очень высокая, аналогична инъекционному введению препаратов.

Диэнай

Диэнай 70 капс. – это базовый продукт линейки препаратов Диэнай. Содержит в своем составе только олигонуклеотиды (это вещество входит в состав всех иммуномодуляторов данной линейки препаратов, перечисленных выше).

Олигонуклеотиды – это фрагментированная (мелко-мелко нарезанная) молекула ДНК. Это вещество является строительным материалом для наших собственных клеток, особенно для больных (поврежденных) клеток нашего организма в периоды хронических заболеваний.

Восстанавливая поврежденные клетки организма, олигонуклеотиды восстанавливают функции печени, кишечника, селезенки, костного мозга, а также иммунитета. При этом, речь идет не о стимуляции иммунитета, а именно о восстановлении и усилении иммунитета. Любой иммуностимулятор ускоряет гибель лейкоцитов, а при использовании «правильных иммуномодуляторов» (препаратов линейки Диэнай, то есть олигонуклеоидов) уровень лейкоцитов, в частности лимфоцитов, - значительно увеличивается.

Диэнай – натуральный иммуномодулятор для восстановления защитных сил организма. Улучшает общее состояние организма. Рекомендован при снижении работоспособности, при хронической усталости, частых простудах, при любых хронических заболеваниях (особенно «букета» болезней), а также для восстановления после длительных болезней.

Бифизим

Бифизим – мощный иммуномодулятор на натуральной основе. Состоит из олигонуклеотидов и гидролизата бифидобактерий (это «обломки» клеточных стенок бифидобактерий и нуклеиновых кислот). Бифидобактерии подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов в кишечнике человека, обладают противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Бифизим предназначен для естественного повышения резервов организма, для восстановления сниженных и утраченных функций иммунной системы, при различных вялотекущих инфекционных заболеваниях, при дисбактериозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для восстановление регулярного стула, уменьшения побочных эффектов токсичных лекарственных препаратов (антибиотики, противопаразитарные препараты).

Препарат препятствует развитию бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний. Применение этого эффективного иммуномодулятора снижает риск осложнений после болезни. Легко проникает во внутреннюю среду организма и быстро усваивается.

Мидивирин

Мидивирин – комплексный препарат, источник природного таурина. Усиливает противовирусный иммунитет. Может применяться не только при частых и хронических вирусных инфекциях, но и при хронических инфекциях мочеполовой сферы, при инфекциях в сосудах головного мозга (в том числе при снижении слуха и зрения), при вирусных заболеваниях печени (например, гепатит). Данный иммуномодулятор обладает также и противовоспалительным действием. Цена 3500 руб.

Дивирин

Дивирин – иммуномодулятор, который можно использовать не только при хронических заболеваниях, но и в остром периоде, и даже при температуре (например, Бифизим при температуре принимать нельзя, может спровоцировать еще больший подъем температуры). Цена 3500 руб.

Показания к применению Дивирин:

острые и хронические воспалительные заболевания различной этиологии (воспаление легких, туберкулез легких, гепатиты, вирусные инфекции);

острые простудные заболевания;

профилактически в период высокой заболеваемости ОРЗ и гриппом;

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;

хронические заболевания мочевыделительной системы;

астенические состояния, хроническое переутомление;

реабилитация после перенесенных заболеваний дыхательной системы, ОРЗ и гриппа.

Набор «Доктор Экспресс»

«Доктор Экспресс» - это набор из 3-х иммуномодуляторов: Дивирин, Бифизим, Мидивирин. По 10 капсул каждого наименования. Рекомендуется принимать в первые дни ОРВИ или гриппа. Этого количества капсул достаточно, чтобы купировать, остановить заболевание. Цена 2250 руб.

Ти-Сан

Ти-Сан – эффективный иммуномодулятор для применения в онкологии, восстанавливает противоопухолевый иммунитет. Рекомендуется для восстановления организма после химиотерапии, при инфекционных процессах, после хирургических операций. Препятствует метастазированию. Оказывает повреждающее действие на опухолевые клетки, сдерживает рост опухоли. Состав: олигонуклеотиды, экстракт кордицепса, экстракт гриба Рейши.

Ти-Сан оказывает выраженное защитное действие на костный мозг, печень, кишечник, что позволяет значительно уменьшить негативные эффекты химиотерапии и радиотерапии. После химиотерапии восстановление костного мозга и показателей иммунитета происходит в несколько раз быстрее. Отмечается усиление сопротивляемости организма к инфекциям. Улучшаются биохимические показатели крови. В то же время, за счет экстракта Гриба Рейши в своем составе, он оказывает успокаивающее действие на ЦНС, снимает боль, оказывает противокашлевое и отхаркивающее действие, способствует расслаблению гладкой мускулатуры в бронхах и кишечнике, повышает неспецифический иммунитет, улучшает функцию печени.

Иммуномодуляторы - противопоказания

Перечисленные на сайте иммуномодуляторы противопоказаны беременным, в период кормления грудью, и при заболеваниях пуринового обмена.

Схема приема

Принимать на голодный желудок: за полчаса до еды, либо через 2 часа после еды.

Дозировка иммуномодуляторов Диэнай для взрослых – до 3-4 капсул в сутки.

Каждая капсула рассчитана в среднем на 80 кг взрослого человека. Если Ваш вес больше или меньше, то дозировку можно скорректировать.

Перечисленные на сайте препараты-иммуномодуляторы довольно сильные, поэтому в инструкции указано, что полную дозу достигать постепенно, начиная с 1 капсулы в день и через каждые 3 дня увеличивать на 1 капсулу до рекомендованных 3-4 в сутки. Однако, в период начала острого вирусного заболевания этим правилом можно пренебречь и выпить сразу 4 капсулы. Это позволит Вам не заболеть.

Перечисленные иммуномодуляторы можно давать детям, но в присутствии и под контролем взрослого. Капсула довольно крупная, - ребенку будет трудно ее проглотить. Разрешается вскрыть капсулу и высыпать порошок в ложку, размешав с небольшим количеством пищи. Дозировка для ребенка – примерно в 4 раза меньше дозировки для взрослого (взрослая дозировка рассчитана на вес 80 кг).

При аутоиммунных заболеваниях (например, при аутоиммунных артритах) дозировка должна быть меньше стандартно рекомендованной дозировки в 3-4 раза.

Как купить

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